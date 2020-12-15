Selin Şekerci'den nostaljik paylaşım

Melekler Korusun dizi ile bir anda yıldızı parlayan güzel oyuncu Selin Şekerci, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerini geçmiş yıllarına götürdü. Nostaljik bir paylaşımda bulunan Şekerci, çocukluk fotoğrafını takipçilerini beğenisine sundu.

Son olarak Çatı Katı Aşk dizisinde rol alan ünlü güzel Selin Şekerci’nin annesi ile yıllar önce çekilen kareleri binlerce yorum ve beğeni aldı. 31 yaşındaki oyuncu, paylaşımına düştüğü şu notla annesinin doğum gününü kutladı:

‘İyi ki doğdun anneciğim. Kusura bakma bu yıl duygusal bir mesaj yazamayacağım. Çünkü fotoğraflara bakarken tek bir kıyafetini saklamadığın için sinirlendim.

Yaşlanıyoruz diye gençliğimizi koydum. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum’