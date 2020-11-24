Selim Koçovalı ölecek mi? Çukur'da Çağatay Erdenet Selim Koçovalı'yı mı öldürtecek?

Televizyon ekranlarının aksiyonu bol dizisi Çukur’da Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki sular durulmuyor. Pazartesi akşamları Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur’da Erdenet’lerin Koçovalı ailesinden bir ismi öldürüleceği iddia edildi. Nejat İşler tarafından canlandırılan Çağatay Erdenet, Selim Koçovalı’yı işaret ederek öldüreceğini ima etti.



ÇUKUR SELİM KOÇOVALI ÖLECEK Mİ?

Çukur'un yayınlanan son bölümünde Erdenetler ile Koçovalılar arasındaki husumetin şiddeti arttı. Çağatay Erdenet'in Selim Koçovalı'yı öldüreceği ima edildi. Selim’in öleceği izlenimi veren sahne Show TV’nin Twitter hesabından yayınlandı!

ÖNER ERKAN ÇUKUR DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Öner Erkan Çukur'da Selim Koçovalı karakterini canlandırıyor. Selim Koçovalı; İdris’in üçüncü oğlu, Yamaç’ın ise en küçük ağabeyidir. Ailenin eğlence sektöründeki işlerini yönetmesine rağmen babasının değerlerinin hiçbirini benimsemediği için onun gözünde bir hayal kırıklığından öteye geçemez. Son bölümde Çağatay Erdenet Koçovalılar'dan birisini öldüreceğini söyledi ve Selim'i işaret etti. Selim'in ölüp ölmeyeceği ya da Öner Erkan'ın Çukur dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.