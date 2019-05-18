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Selena Gomez: Sosyal medya toplum için zararlı

Selena Gomez: Sosyal medya toplum için zararlı

Instagram'ın en çok takipçisi olan ünlüsü ünvanını 3 yıl boyunca elinde bulundura Selena Gomez sosyal medya hakkında eleştirel açıklamalarda bulundu.

Doğum günü paylaşımıyla sadece 13 dakikada  Instagram’da “en kısa sürede 1 milyon beğeni alan kullanıcı” rekorunun sahibi olan, aynı zamanda üst üste 3 yıl boyunca en çok takipçisi olan isim ünvanını elinde tutan Selena Gomez, Variety dergisine sosyal medya hakkında açıklamalarda bulundu.

4 AY ARA VERDİ

2018 sonunda sosyal medya hesaplarını 4 ay boyunca kapatan ve 2019'da Instagram'a geri dönen 26 yaşındaki şarkıcı "Özellikle benim jenenasyonum için, bu platformlar gerçekten korkunç yerler. Toplum için de zararlı olduğunu düşünüyorum"dedi.

"DEĞİŞİMLERİ BENİ KORKUTUYOR"

Genç insanların değişimini gördükçe korktuğunu açıklayan Instagram'ın eski kraliçesi "Doğru şeylerin takip edilmemesi beni endişelendiriyor" şeklinde konuştu. 

Geçen yıl bir böbrek nakli geçiren Selena Gomez ameliyat sonrasında yaşadığı yan etkilerden ve düştüğü duygusal boşluk yüzünden bir klinikte psikolojik tedavi gördü. Hayatının sonuna kadar depresyon ve anksiyete ile mücade edeceğine inandığını söyleyen 26 yaşındaki yıldız, dönem dönem sosyel medya detoksu yapmasıyla biliriyor. 

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