Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8948
  • 6,6426
  • 256.624
  • 90.868
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Selena Gomez, Instagram'ı neden sildiğini açıkladı

Selena Gomez, Instagram'ı neden sildiğini açıkladı

Selena Gomez, Instagram'ı neden sildiğini açıkladı

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’ı telefonundan neden sildiğini açıkladı. Gomez, Instagram’ın kendisini depresyona soktuğunu, bu nedenle kişisel hesabını artık asistanının yöneteceğini söyledi.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD’li oyuncu ve şarkıcı Selena Marie Gomez, dünya çapında en çok takip edilen kişiler arasında bulunduğu Instagram uygulamasını telefonundan sildiğini açıkladı. 26 yaşındaki Gomez, Instagram’ın kendisini depresyona soktuğunu söyledi.

Yeni filmi Ölüler Ölmez’in (The Dead Don’t Die) çıkışından önce açıklamalarda bulunan Selena Gomez, sosyal medyanın özgüveni üzerinde negatif etkiye sahip olduğunu anlattı. Instagram’da 152 milyon takipçisi bulunan Selena Gomez, kişisel hesabıyla artık pek ilgilenmeyeceğini ifade etti.

Instagram’ı bir dönem aktif bir şekilde kullandığını belirten Selena Gomez, “Fakat artık sosyal medyanın genç insanlar için çok sağlıksız olduğunu düşünmeye başladım. Ben de dahil birçok kişi bütün zamanını sosyal medyadaki yorumları okumakla ve bunları içselleştirmeye başlamakla geçiriyor.” diye konuştu.

Vogue dergisine açıklamalarda bulunan Selena Gomez, artık kendi Instagram hesabının şifresine bile sahip olmadığını, hesabın yönetiminden asistanının sorumlu olduğunu belirtti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selena Gomez, Instagram'ı neden sildiğini açıkladı
Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti boşanma öncesi mutlu görüntülendi
Ajda Pekkan'ın villası satılamayınca müzeye döndü
Demet Akalın: Kimse bana acıdan bahsetmesin
Maliye Gülşen’in peşinde
<p>Tommy ile Cicikuş´un tatlı sert anları </p>

Ben Sabır Taşı Değilim

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kadın kaptana, iş adamından ağır suçlama

Mars'ta 'Star Trek' keşfi