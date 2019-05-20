Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan ayrıldı mı? Flaş iddia...

Snob Magazin'in haberine göre; Bir süredir ayrılacakları hatta boşanacakları konuşulan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel ayrılık kararı aldı.

İkilinin yakın çevresinden edinilen bilgilere göre; boşanma konusunda henüz bir karar vermeyen ünlü çift, aldıkları ayrılık kararı sonrası bu süreci de gözden geçirecek.

Selen Görgüzel Alkan geçtiğimiz haftasonu kızı İlknaz Bektaş ile birlikte ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan New Jersey eyaletine gitti.

Kızıyla birlikte yaklaşık iki hafta New Jersey eyaletinde yaşayan akrabalarında kalacak olan Selen Görgüzel'in ayrılık kararını da gözden geçireceği öğrenildi. Selen Görgüzel, ailesiyle birlikte verdiği bu pozu sosyal medya hesabından paylaştı.



