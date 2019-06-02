Selda Bağcan'dan Deniz Toprak'a destek

Selda Bağcan ‘Gülüşün Kalır Bende’ türküsünde Toprak’la hem düet yaptı hem de birlikte kamera karşısına geçti.

Deniz Toprak, “Selda Bağcan gibi dünyada kendini kanıtlamış ve Türkiye’de efsane olmuş bir sanatçıyla düet yapmak benim için bir onurdur. ‘Gülüşün Kalır Bende’ şiiri Ahmet Telli’ye, bestesi ise Bağcan’a ait. Bana şarkısını, duygusunu ve sesini emanet ettiği için, bizi kırmayıp klipte de eşlik ettiği için kendisine minnettarım. Çok heyecanlı ve de çok şanslıyım” dedi.