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02 Haziran 2019 Pazar 11:25 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 11:25

Selda Bağcan'dan Deniz Toprak'a destek

Selda Bağcan'dan Deniz Toprak'a destek

Türk Halk Müziği'nin genç isimlerinden Deniz Toprak, dört yıl aradan sonra ‘Gülüşün Kalır Bende’ isimli yeni albümüyle, sevenleriyle buluşacak. Sözleri Ahmet Telli, bestesi ise Selda Bağcan imzası taşıyan şarkı, albümün de çıkış parçası olacak.

Selda Bağcan ‘Gülüşün Kalır Bende’ türküsünde Toprak’la hem düet yaptı hem de birlikte kamera karşısına geçti. 

Deniz Toprak, “Selda Bağcan gibi dünyada kendini kanıtlamış ve Türkiye’de efsane olmuş bir sanatçıyla düet yapmak benim için bir onurdur. ‘Gülüşün Kalır Bende’ şiiri Ahmet Telli’ye, bestesi ise Bağcan’a ait. Bana şarkısını, duygusunu ve sesini emanet ettiği için, bizi kırmayıp klipte de eşlik ettiği için kendisine minnettarım. Çok heyecanlı ve de çok şanslıyım” dedi. 

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