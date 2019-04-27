Selami Şahin'den kızı İrem Şahin'in yabancı sevgilisine onay!

Didem Şahin, kızı İrem'in ilişkisine onay verdi Didem Şahin, Oliver Tambo'nun kızının erkek arkadaşı olduğunu ve çıkan haberler sonrası yapılan yorumlara anlam veremediğini söyledi. Didem Şahin, kızı İrem'in ilişkisine destek verdiğini anlatıp konu hakkındaki sorulara "Tabii ki genç kız, erkek arkadaşı olacak normal, tabii uygun buluyorum neticede çocuklarımızın hayatı bu, hepsinin hayatı kendine. Çocuklarımın arkasındayım, destekliyorum, niye tepki vereyim erkek arkadaşına? Biz tepki vermedik, saygı duyuyorum, çok efendi bir çocuk, evimize girip çıkıyor, seviyoruz" diye yanıt verdi.

Didem Şahin, aşk haberleriyle gündeme gelen kızının 23 yaşında olduğunu ve evliliğin ise kısmet işi olduğunu anlatıp şöyle devam etti: "Tabii ki kızımın da erkek arkadaşı, çocuklarımın da kız arkadaşları olabilir. Ayrıca kızımın yaşı küçük değil 23 yaşında. Daha kısmet evlilik için Rabbim ne yazdıysa öyle olur üniversiteyi yeni bitirdi."

Eşi Selami Şahin'in şu sıralar yeni çıkardığı albümüyle ilgilendiğini de sözlerine ekleyen Didem Şahin, 33 yıl evli olmalarına rağmen hala romantizm yaşadıklarını anlatıp "O şarkılar tabii ki benim sayemde değil sanatını mesleğini seviyor adam. Hani vardır ya 'Yazdırana değil yazana bak' diye ben öyle yorumluyorum. Romantik adam romantizmi yaşayan adam. Benden de fikir alır yazarken. Bana çok şarkı yapmıştır, çoğu banadır, bu albümde de bana yazdığı üç şarkı var" dedi. (Snobmagazin)







