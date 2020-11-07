Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül yurt dışına açılıyor

Geçen ay menajer değişikliği yaparak, uluslararası kariyer yönetimi için Famelog Talent ile anlaşan oyuncu, yurtdışı görüşmelerine başladı. Atagül, yabancı bir yapım şirketiyle prensipte anlaştı. Gizlilik anlaşması gereği detay vermeyen oyuncu, ‘’Hedeflerim arasında global projelerde ve bağımsız sinema filmlerinde oynamak vardı. Bu konuda adım atıyor olmak ve mesleğimi yurtdışında çok daha geniş bir kitleye sergiliyor olacak olmak beni heyecanlandırıyor’’ dedi.