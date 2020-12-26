Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu adeta evrim geçirmiş! Meğer çok kiloluymuş

İlk olarak Kadir Doğulu ve Eda Ece'nin başrollerini paylaştığı Pis Yedili dizisinde Can Burger olarak tanıdığımız Uraz Kaygılaroğlu zamanla kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı. Oyunculuğun yanı sıra bir dönem de sunuculuk yapmış olan Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali yeniden gündeme geldi.



Star TV'nin fenomen dizisinde rol alan Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu hayran kitlesini her geçen gün artırmaya devam ederken başarılı oyunculuk performansıyla da göz dolduruyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun eskiden 140 kilo olduğu haberleri yeniden gün yüzüne çıktı. Kaygılaroğlu'nun eski hallerini merak eden izleyiciler, gördükleri fotoğraflar karşısında şoke oldu. Kaygılaroğlu, daha önce katıldığı canlı yayında 140 kilodan 76 kiloya kadar düştüğünü itiraf etmişti.

'ANNEM BANA İNANMADI'

Kilo verme sürecinde hakkında konuşan Kaygılaroğlu, 'Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burada çok yemek var' diyerek bana inanmadı.

'TIBBİ BİR OPERASYON GEÇİRMEDİM'

Tıbbi bir operasyon falan geçirmedim. Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim 'eğil de göbeğine bak' dedi. O laf benim çok ağırıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim.' dedi.