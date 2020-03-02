Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı bu akşam var mı? İşte Star Tv yayın akışı

Sefirin Kızı bu akşam var mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sefirin Kızı dizinin hayranları, 11. yeni bölümü büyük bir heyecanla bekliyor. Dizinin yeni bölümünde Nare’nin tüm mücadelesine rağmen, Sancar sonunu getirebilecek gerçeklere bir adım uzaktadır. İsviçre’de Nare’nin sekiz yıl önce bebeğiyle kaldığı akıl hastanesinde, Isabel’in karşısındadır. Peki, Sefirin Kızı 11. yeni bölümde başka neler olacak? yanıtı haberimizde..

SEFİRİN KIZI 11. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.





SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı 11. yeni bölümü ile bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

‘Delirme, delirince geçmiyor’

Nare’nin tüm mücadelesine rağmen, Sancar sonunu getirebilecek gerçeklere bir adım uzaktadır. İsviçre’de Nare’nin sekiz yıl önce bebeğiyle kaldığı akıl hastanesinde, Isabel’in karşısındadır.

Isabel’e soruları soran Sancar, cevapları bulansa Gediz olur. Nare, Gediz’e nihayet tüm sırlarını açacak, akıl hastanesindeki günlerini anlatacak kadar güvenir.

Isabel ise Sancar’a yeni bir masal anlatır; Shakespeare’nin Othello’sundan bahseder ona. Şüphenin zehriyle karısını öldüren Othello’yu öğrenen Sancar çok sarsılır.

Üzerine bir de Akın’la karşılaşınca Sancar gerçeği bulmak üzere gittiği İsviçre’den bulduğu cevaplara delirmek üzere döner ama Akın da onu görünce Nare'nin Türkiye'de olduğunu anlar ve çıldırır.

SEFİRİN KIZI 10. BÖLÜM ÖZETİ

‘Sen mi bana kıydın ben mi sana kıydım?’

Sancar gerçekleri tek başına bulacağı bir yola girer. Oyunun körebesi olmaktan sıkılmıştır. Gözlerindeki bağı atacaktır. Göreceklerine hazır değildir ama bu yoldan dönüşü de yoktur.

Nare ise yıllar önce gerçekleri yüzüne bağırdığı Sancar’ı, şimdi aynı gerçeklerden korumaya çalışmaktadır. Babası Güven, Akın’ın yerini söylemek için büyük bir para karşılığı Sancar’la anlaşmak üzeredir. Nare’nin tek çaresi, babasının Akın için düzenlediği bu müzayedeye Gediz’in de katılmasını sağlamaktır. Gediz ise kartları yeniden dağıtır ve müzayedeye yeni bir soluk getirir.