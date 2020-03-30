Sefirin Kızı sete ara verdi, Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu karantinaya girdi

Neslihan Atagül, rol aldığı ‘Sefirin Kızı’ dizisi setinin ara vermesiyle çekimlerin olduğu Muğla’da kalmaya devam etti. Eşi Kadir Doğulu’nun da yanına gelmesiyle Köyceğiz’de keyifli zaman geçiren Atagül, hamakta sallanarak güzel havanın keyfini çıkardı. Atagül'ün karantina pozuna binlerce beğeni geldi.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin çok sevilen dizisi Sefirin Kızı, her pazartesi yeni bölümleriyle ekranlara geliyordu. Başrollerini Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu ve Engin Akyürek'in paylaştığı dizide Nare ve Sancar'ın zorluklara rağmen hiç bitmeyen aşkı anlatılıyor. Bu hafta da 15. bölümüyle ekranlara gelecek Sefirin Kızı son kez ekranlarda olacak. Çünkü dizi ekibi Muğla'da 15. bölüm çekimlerini tamamladıktan sonra sete ara verdi.

SEFİRİN KIZI SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün ülkemizde de görülmesinin ardından çeşitli tedbirler alınmaya başladı. Bunlardan biri de dizi setlerine verilen araydı. Neredeyse tüm diziler setlerine 2 hafta ara verdi. Ancak vaka sayılarının artması tedbirlerin daha da sıkılşamasını sağladı. Bu nedenle gerek set ekibinin gerekse oyuncularını korumak isteyen Sefirin Kızı dizisi seti geçici bir süre durdurdu. Dizinin sezon finali yapıp yapmadığı ise henüz merak konusu.