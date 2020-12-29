Sefirin Kızı dizisinde dikkat çeken hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu’nun rol aldığı Sefirin Kızı dizisinin en sevilen karakterlerinden biri ise Kavruk oldu. Sefirin Kızın'da Kavruk, Sancar Efe'nin konağında yardımcıdır ve ailenin tüm işlerine koşmaktadır.



Duygusal ve merhametli yanıyla bilinen Kavruk, izleyici tarafından kısa sürede benimsendi. Kavruk, Nare ve Sancar'ın bir araya gelip aşklarını yaşaması için elinden geleni yapıyor.

Kavruk, konağın kızı Zehra'ya çocukluktan beri aşıktır. Hanım ağa durumu fark etmesinin ardından Kavruk'u Eşe ile evlendirmeye çalıştı. Zehra ise nikahı basar ve Kavruk'u sevmediği biri ile evlenmemesi konusunda uyarır. Kavruk o noktada Eşe ile evlenmekten vazgeçer ve düğün iptal edilir.

Eşe ile bütün bağları kopan Kavruk'un 33. bölümde parmağındaki yüzüğü gören izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Kavruk'un parmağında yüzük olduğunu gören izleyiciler Twitter'da 'Kavruk’un parmağında niye yüzük var?' sorusunu tartışmaya başladı.

Kavruk'un parmağındaki yüzük için iki ihtimal konuşulmaya başlandı. Ya Edip Tepeli gerçek alyansını parmağında unuttu ya da Kavruk'un Eşe ile hala nişanlı olduğu iddia edildi.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile evli olan Edip Tepeli geçtiğimiz aylarda ilk çocuğunu kucağına aldı.