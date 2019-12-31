Sefirin Kızı Çukur'u solladı! Herkes Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ü konuştu

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Sefirin Kızı dizisi (8.9), Çukur dizisini (8.83) AB'de ve ABC1'de geçti. Total'de ise Çukur 9.47 ile zirvede, Sefirin Kızı ise 8.81 ile 2. sırada yer aldı.

Böylece Star TV’nin dizisi iki kategoride birinci olurken, totalde ikinci oldu. Sefirin Kızı, aldığı izlenme paylarıyla yakında totalde de Çukur’u geçebileceğini belli etti.