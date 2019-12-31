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  3. Sefirin Kızı Çukur'u solladı! Herkes Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ü konuştu

Sefirin Kızı Çukur'u solladı! Herkes Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ü konuştu

Sefirin Kızı Çukur'u solladı! Herkes Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ü konuştu

Uzun süredir reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmayan Çukur dizisinin tahtındaki yeri sallanmaya başladı. Yayın hayatına yeni başlayan Sefirin Kızı dizisi, Çukur'u adeta solladı.

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Sefirin Kızı dizisi (8.9), Çukur dizisini (8.83) AB'de ve ABC1'de geçti. Total'de ise Çukur 9.47 ile zirvede, Sefirin Kızı ise 8.81 ile 2. sırada yer aldı. 

Böylece Star TV’nin dizisi iki kategoride birinci olurken, totalde ikinci oldu. Sefirin Kızı, aldığı izlenme paylarıyla yakında totalde de Çukur’u geçebileceğini belli etti.


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