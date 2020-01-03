Sefirin Kızı bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı yayında!

Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı yayında! Başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı Sefirin Kızı dizi Pazartesi akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük beğeni toplayan dizi konusuyla dikkatleri çekmeyi başardı. Yılbaşı haftası nedeniyle tatil yapan dizileri gören izleyicilerin aklına da ‘Sefirin Kızı bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?’ soruları geldi. İşte dizi hakkında detaylar…

SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki linkten fragmanı seyredebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI BU HAFTA YAYINLANACAK MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin 4. bölümü 13 Ocak Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak.

SEFİRİN KIZI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven...

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.