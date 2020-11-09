Sefirin Kızı 27. bölüm izleme linki! Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Pazartesi günleri en çok izlenen diziler arasında Sefirin Kızı üst sıralarda yer alıyor. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizi izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başrollerini Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı dizinin 27. bölümünde Nare ve Sancar, Gediz'in ihanetiyle sarsılırlar ama bu ihanetin acısını yaşayamadan yeni bir imtihanla karşılaşırlar. Peki, Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerini Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Sefirin Kızı 27. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimi yıl yayın hayatına başlayan ve ilk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan dizi pazartesi akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı ve 27. bölüm özeti ile ilgili tüm detaylar sizlerle...
SEFİRİN KIZI 27. BÖLÜM ÖZETİ
Önce ölümün sonra tutsaklığın imtihanından geçen Nare ve Sancar, Gediz’in ihanetiyle sarsılırlar ama bu ihanetin acısını yaşayamadan yeni bir imtihanla karşılaşırlar. Sancar’ın omurgasındaki kırık, onu bir daha yürüyememe ihtimaliyle yüz yüze bırakır. Sevdalıları, birbirlerine çok sıkı tutunmalarını gerektiren yeni bir savaş beklemektedir.
SEFİRİN KIZI 27. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Gediz, inandığı yolda herkesi ezip geçerek ilerlemektedir. Bir yandan yok etmeye çalıştığı eski sadıcını bir yandan ameliyat kapılarında bekleyerek.
Akın’ın kardeşi Sahra, çok başka bir nedenle geldiği bu şehirde, abisinin ölmüş olabileceği gerçeğiyle karşı karşıya kalır ve çok sarsılır. Ama daha biraz önce abisi ona konum atmıştır!
SEFİRİN KIZI 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
SEFİRİN KIZI KONUSU
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.
SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU
Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek
Nare- Neslihan Atagül Doğulu
Gediz- Uraz Kaygılaroğlu
Yahya- Doğukan Polat
Elvan- Hivda Zizan Alp
Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın- Erhan Alpay
Güven- Erdal Küçükkömürcü
Halise- Gonca Cilasun
Menekşe- Tülin Yazkan
Müge- Esra Kızıldoğan
Zehra- Cemre Öktem
Kavruk Ömer- Edip Tepeli
Melek- Beren Gençalp