Sefirin Kızı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı yeni sezon 18. bölümde neler oldu?

Sefirin Kızı, yeni sezona bu akşam başlıyor. Heyecanla beklenen 18. bölüm için geri sayım sona eriyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran dizinin başrolünde Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Yeni sezonda,Sancar yarasının ağırlığına rağmen Nare’nin peşine düşer. Nare ise Akın tarafından hapsedildiği kamarada, Sancar ölmesin diye dua etmektedir.

SEFİRİN KIZI 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 19. bölümü fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın yayınlanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

SEFİRİN KIZI 18. BÖLÜM FRAGMANI

Sancar'a doğrultulan silahta Nare'nin vuruluyor. Sancar ise Nare'yi konağa getiriyor. Menekşe ise bu durum karşısında "Metresini, hamile karınla aynı çatı altına mı koyuyorsun?" diyor. Sancar ise "Senin karnında bebek, onun karnında kurşun." cevabını veriyor.

SEFİRİN KIZI 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar yarasının ağırlığına rağmen Nare’nin peşine düşer. Nare ise Akın tarafından hapsedildiği kamarada, Sancar ölmesin diye dua etmektedir.

Kahraman’ın düzenlediği bir oyun yüzünden, Gediz Sancar’la Nare’nin başbaşa bir gün geçirdiklerine inanır, çok canı sıkılır. Ancak Elvan, dikkati sayesinde Nare’nin başına bir şey geldiğini anlar. Gediz bunu öğrenince, Nare’yi bulmak için canını dişini takar ama sürpriz bir şüpheli vardır; Yahya!

Gediz Yahya’yı konuşturmaya çalışırken, Sancar Nare’ye ulaşmayı, Akın’ın ve birçok silahlı korumanın olduğu tekneye girmeyi başarır. Ama tekneden kaçmaya çalışırlarken Nare Sancar’ı hedef alan kurşunun önüne atlar ve Akın tarafından vurulur.

Şimdi ikisi de yaralı iki sevdalı, birbirlerine tutunup memlekete dönmek zorundadırlar. Memlekette ise onları, artık gemileri yakmış bir Gediz beklemektedir.