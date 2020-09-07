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  3. Sefirin Kızı 18. bölüm izle! Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
07 Eylül 2020 Pazartesi 21:11 | Son Güncelleme:

Sefirin Kızı 18. bölüm izle! Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 18. bölüm izle! Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Sefirin Kızı yeni sezonu Star Tv ekranlarında yeniden başladı! Başrollerini Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı Sefirin Kızı 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan dizi konusu ve oyuncuları ile büyük beğeni toplamıştı. Peki, Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Sefirin Kızı dizisi 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan 18. bölümüyle yeni sezonuna başladı! Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle her dizi gibi Sefirin Kızı da çekimlerine ara vermişti. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan dizi yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. İşte Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı ve 18. bölüm özeti...

SEFİRİN KIZI 18. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SEFİRİN KIZI 18. BÖLÜM ÖZETİ

Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”

SEFİRİN KIZI 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek

Nare- Neslihan Atagül Doğulu

Gediz- Uraz Kaygılaroğlu

Yahya- Doğukan Polat

Elvan- Hivda Zizan Alp

Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın- Erhan Alpay

Güven- Erdal Küçükkömürcü

Halise- Gonca Cilasun

Menekşe- Tülin Yazkan

Müge- Esra Kızıldoğan

Zehra- Cemre Öktem

Kavruk Ömer- Edip Tepeli

Melek- Beren Gençalp

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