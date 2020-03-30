Sefirin Kızı 15. bölüm izle! Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Sefirin Kızı 15. yeni bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin 15. bölümünde Sancar Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve bunu Nare'ye söyler. Nare'nin bunu öğrendikten sonra Sancar'a söyledikleri ise geceye damgasını vurur. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde…
Star Tv’nin başarılı dizisi Sefirin Kızı 30 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere duygusal dakikalar yaşattı. Diziyi yakından takip eden kişiler de “Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu aratmaya başladı. Dizinin 15. bölümünde Sancar Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Nare ise Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Haberimiz içerisinden Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
SEFİRİN KIZI 15. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SEFİRİN KIZI 15. BÖLÜM ÖZETİ
Öfkeli bir çocuğa daha fazla eyvallahım yok’
Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.
Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?
Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.
Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.
SEFİRİN KIZI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU
Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek
Nare- Neslihan Atagül Doğulu
Gediz- Uraz Kaygılaroğlu
Yahya- Doğukan Polat
Elvan- Hivda Zizan Alp
Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın- Erhan Alpay
Güven- Erdal Küçükkömürcü
Halise- Gonca Cilasun
Menekşe- Tülin Yazkan
Müge- Esra Kızıldoğan
Zehra- Cemre Öktem
Kavruk Ömer- Edip Tepeli
Melek- Beren Gençalp