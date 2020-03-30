Sefirin Kızı 15. bölüm izle! Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star Tv’nin başarılı dizisi Sefirin Kızı 30 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüyle izleyicilere duygusal dakikalar yaşattı. Diziyi yakından takip eden kişiler de “Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu aratmaya başladı. Dizinin 15. bölümünde Sancar Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Nare ise Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Haberimiz içerisinden Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.



SEFİRİN KIZI 15. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SEFİRİN KIZI 15. BÖLÜM ÖZETİ

Öfkeli bir çocuğa daha fazla eyvallahım yok’

Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.

SEFİRİN KIZI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek

Nare- Neslihan Atagül Doğulu

Gediz- Uraz Kaygılaroğlu

Yahya- Doğukan Polat

Elvan- Hivda Zizan Alp

Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın- Erhan Alpay

Güven- Erdal Küçükkömürcü

Halise- Gonca Cilasun

Menekşe- Tülin Yazkan

Müge- Esra Kızıldoğan

Zehra- Cemre Öktem

Kavruk Ömer- Edip Tepeli

Melek- Beren Gençalp