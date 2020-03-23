Sefirin Kızı 14. bölüm izle! Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı dizisi 23 Mart Pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitledi. Diziyi yakından takip eden kişiler de “Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu aratmaya başladı. Pazartesi akşamları star tv ekranlarında yayınlanan dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla birinci bölümünden itibaren büyük beğeni topladı. Haberimiz içerisinden Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.



SEFİRİN KIZI 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SEFİRİN KIZI 14. BÖLÜM ÖZETİ

Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir.

Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar’a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar’ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.

Sancar ise Nare’nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare’yi.

Ama Gediz, Sancar’ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare’ye olan sevdasından ve kıskançlığından.

SEFİRİN KIZI 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek

Nare- Neslihan Atagül Doğulu

Gediz- Uraz Kaygılaroğlu

Yahya- Doğukan Polat

Elvan- Hivda Zizan Alp

Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın- Erhan Alpay

Güven- Erdal Küçükkömürcü

Halise- Gonca Cilasun

Menekşe- Tülin Yazkan

Müge- Esra Kızıldoğan

Zehra- Cemre Öktem

Kavruk Ömer- Edip Tepeli

Melek- Beren Gençalp