Sefirin Kızı 14. bölüm izle! Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Sefirin Kızı 14. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 14. bölümünde Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar'a aldırtmamaya yeminlidir. Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar'a saldırır. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde…
Sefirin Kızı dizisi 23 Mart Pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitledi. Diziyi yakından takip eden kişiler de “Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu aratmaya başladı. Pazartesi akşamları star tv ekranlarında yayınlanan dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla birinci bölümünden itibaren büyük beğeni topladı. Haberimiz içerisinden Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
SEFİRİN KIZI 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SEFİRİN KIZI 14. BÖLÜM ÖZETİ
Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir.
Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar’a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar’ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.
Sancar ise Nare’nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare’yi.
Ama Gediz, Sancar’ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare’ye olan sevdasından ve kıskançlığından.
SEFİRİN KIZI 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
SEFİRİN KIZI KONUSU
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.
SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU
Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek
Nare- Neslihan Atagül Doğulu
Gediz- Uraz Kaygılaroğlu
Yahya- Doğukan Polat
Elvan- Hivda Zizan Alp
Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın- Erhan Alpay
Güven- Erdal Küçükkömürcü
Halise- Gonca Cilasun
Menekşe- Tülin Yazkan
Müge- Esra Kızıldoğan
Zehra- Cemre Öktem
Kavruk Ömer- Edip Tepeli
Melek- Beren Gençalp