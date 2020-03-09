Sefirin Kızı 12. bölüm izle! Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Star Tv’nin başarılı dizisi Sefirin Kızı her bölümüyle izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Dizinin 12. bölümünde Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler. Sancar artık gerçeklere bir adım daha yakındır. Sancar gerçekleri öğrenecek mi? Peki, Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…



SEFİRİN KIZI 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SEFİRİN KIZI 12. BÖLÜM ÖZETİ

Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler.

İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra’yı adım adım tuzağına çeker. Zehra’nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk’un canını yakar.

Akın Zehra’ya tuzak kurarken, bir tuzak da ona kurulmaktadır. Güven ve Kerem, Akın’ı kirli bir açık artırmaya koyarlar. Eğer açık artırmayı Nare ve Gediz kazanırsa Akın’ın sonu hapis, Sancar kazanırsa mezar olacaktır.

Nare, asla affetmeyeceği bir adam uçurumun kıyısında yürürken aşağı bakmasın diye kendini parçalarken bir sinir krizi geçirir. Ama bu kriz, Sancar’ı uçuruma daha da yaklaştırır.

Sonuna giden o ince ve uzun yolda, Sancar’ın bir ayağı kıyıda, bir ayağı boşluktadır ve Nare Sancar’ın inandığını, tek bir kelimeyle anlayacaktır.

SEFİRİN KIZI 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Sancar Efeoğlu- Engin Akyürek

Nare- Neslihan Atagül Doğulu

Gediz- Uraz Kaygılaroğlu

Yahya- Doğukan Polat

Elvan- Hivda Zizan Alp

Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın- Erhan Alpay

Güven- Erdal Küçükkömürcü

Halise- Gonca Cilasun

Menekşe- Tülin Yazkan

Müge- Esra Kızıldoğan

Zehra- Cemre Öktem

Kavruk Ömer- Edip Tepeli

Melek- Beren Gençalp