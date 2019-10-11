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  3. Sefa Doğanay askerliğini Bilecik'te tamamladı

Sefa Doğanay askerliğini Bilecik'te tamamladı

Sefa Doğanay askerliğini Bilecik'te tamamladı

Ünlü stand up sanatçısı Sefa Doğanay, askerliğini Bilecik'te tamamladı.

Ünlü stand up sanatçısı Sefa Doğanay Bilecik'te vatanı görevini tamamladı. Söğüt Jandarma Ulaştırma Tabur Komutanlığı'na bedelli askerlik için 21 Eylül günü teslim olan Doğanay, bugün ettiği yemin sonrası 19 günlük bedelli askerliği tamamladı. Doğanay, yemin töreni sonrası kendisini almaya gelen ailesi ve arkadaşları tarafından ilçeden ayrıldı. Öte yandan Sefa Doğanay sosyal medya hesabına 3 adet askerlik fotoğrafı koyarak üzerine "Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Tabur Komutanlığı" yazdı.

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