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  • Seda Sayan'dan yeni proje müjdesi! 2021'de ekranlara dönüyor
23 Aralık 2020 Çarşamba 09:19 | Son Güncelleme:

Seda Sayan'dan yeni proje müjdesi! 2021'de ekranlara dönüyor

Seda Sayan'dan yeni proje müjdesi! 2021'de ekranlara dönüyor

TV8'de ekrana getirilen O Ses Türkiye jüri üyeliğinden ayrılan Seda Sayan'ın yeni projesi belli oldu. Kanal D ile anlaştığı iddia edilen Seda Sayan'ın Gelinim Mutfak programını sunacağı magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Seda Sayan'dan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Murat Boz, Hadise ve Beyazıt Öztürk’ün de olduğu O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyeliğinden ayrılmıştı. Seda Sayan yerine Ebru Gündeş kadroya dahil olmuştu. Seda Sayan, O Ses Türkiye ile birlikte Yemekteyiz programının da sunuculuğunu üstlenmiş ve Onur Büyüktopçu başka kanala transfer olmuştu.

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Seda Sayan’ın 2021 yılında ekranlara döneceği yönünde çıkan haberler sevenlerini heyecanlandırdı.

GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMINI SUNACAK

İddialara göre Seda Sayan, Kanal D ile anlaşma sağladı ve ekranların sevilen gündüz kuşağı programı olan 'Gelinim Mutfakta'yı sunacak.

Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz programını sunduğu dönemde de yerine Seda Sayan getirilmişti.

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