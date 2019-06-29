Seda Sayan'dan şaşırtan sözler: 'Tanıştığım insandan T.C. no istiyorum'

Türk televizyonları ekranlarının görmeye alıştığı suncuu ve şarkıcı Seda Sayan son dakika ilginç açıklamalarıyla magazin gündemine oturdu. Sayan, dün Kanal D'de Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programına konuk oldu. Hakkında merak edilenlere yanıtlayan güzel şarkıcı yaptığı açıklamalarda dikkatleri üzerine çekti... İşt eo açıklamalar..

-Uzun zamandır tanıştığım erkeklerden T.C. no istiyorum. 'Ayıp olur' diyorlar, onlar yalan söylüyor ayıp olmuyor ben yapınca mı olacak!

-Zamanında evlilik sözleşmesi yaptım. Evlilik sözleşmesi yapmak karşındakini 'seni sen olduğun için sevdim' fikrine inandırır.

-Şan şöhret yanında bir çok şüpheyi de beraberinde getiriyor. Bütün evliliklerimde sözleşme vardı. Çocuğumun babası hariç.

-Benim bakmakla mükellef olduğum kocaman bir ailem var. Bir orduya bakıyorum, Allah hepsine sağlık versin. Ben normal de bakmıyorum. Neredeyse hepsi benim standartımda yaşıyor.

-Ben evlilik defterini kapattım. Hayatımda kimse yok. Biri olup olmadığını sahne kıyafetlerimden anlarsınız. Bira da usturuplu giyinirsem anlayın ki biri var...

-Eda ile kocasının barıştığını sanmıyorum. Yeğenlerim bana danışırlar ama ben karışmam. Ayça bna 'ayrılacağım' dediğinde boşanmaması için elimden geleni yaptım. Eda'nınki farklı bir durum. O aldatılmayı yaşadı. Arada çocuk var. Barışmaları iyi olacaksa barışırlar. Buna ben karışamam.

-Bana 'paraya doymadın yeter artık' diyorlar. Çalışmanın parayla alakası yok. Çalışmak sağlığı getirir. Aşkta yaş farklı bir yere kadar önemli. Bir erkek 30 yaşından sonra istediği kadınla birlikte olabilir.

-Mutlaka ki bir erkeğe param geçmiştir. Helali hoş olsun. Onların da bana geçmiştir. Benim hesabım kitabım belli bir yaşa kadar annemdeydi. Şimdi oğluma devrettim.

-Sinan Engin bizim paşamız. Oğlumun babası. Biz ona sormadan bir şey yapmayız. Oğulcan'ı da öyle yetiştirdim. Allah onu çocuklarının başından eksik etmesin.

-Hiç kimenin ekmeğiyle oynamadım.Bir şey duyduğunuzda 'Seda bunu yapmaz' diyebilmelisiniz. Beni o kadar tanıyorsunuz!

-En son evimi taşırken çok sinirlendim. 2 gün üst üste reklam çekimim var. Konserlerim var, O Ses Türkiye başlıyor. Yemekteyiz başlıyor. Bir de ev taşımaya çalışıyorum... Çok gerildim!

-Ağlamayı sevmem, yanımda ağlamasından da hoşlanmam ama ağlarım... Haksızlığa dayanamam.

-Unutamadığım, kalbime gömdüğüm kimse yok. Benim bitirdiğim kimse de aklım kalmaz.

-Erkeğin fiziği önemli değil, ben onu düzeltirim. Ağız sağlığına ve dişe çok önem veririm. Mümkünse sigara da içmesin. Kül tablası gibi!