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  3. Seda Bakan sert çıktı: Ailem ve ben bu durumdan çok rahatsızız!

Seda Bakan sert çıktı: Ailem ve ben bu durumdan çok rahatsızız!

Seda Bakan sert çıktı: Ailem ve ben bu durumdan çok rahatsızız!

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Seda Bakan, müzisyen eşi Ali Erel ile Bodrum tatiline devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eşiyle denize girerken görüntülenen Seda Bakan önceki gün tekrar görüntülenince dayanamadı. Sosyal medya hesabından isyan etti.

Şimdilerde 7 aylık hamile olan oyuncu Seda Bakan, önceki gün Bodrum’da denize girerken objektiflere yansımıştı. Eşi yanında olmayan güzel oyuncunun yanında annesi Sema Bakan ve kayınvalidesi Nursel Erel de vardı. Ancak Erel'in annesi magazincileri fark edince gerilmiş, gelinini denizden çıkması için uyarmıştı. Hemen bir havlu getiren kayınvalide, Seda Bakan'ın havluya sarılarak denizden çıkmasına yardım etmişti.

Güzel oyuncu sürekli kendisini görüntüleyen magazincilere sosyal medya hesabından şu sözlerle sitem etti: "Ne meraklıymışsınız beni hamile halimle gizli gizli köşelerden çekip basmaya! Hadi 1 kere çektiniz, işinizi yaptınız niye bu kadar rahatsız ediyorsunuz! Ailem ve ben bu durumdan çok rahatsızız… Saygı gösterin lütfen..."

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