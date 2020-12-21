Seçil Heper'den ortalığı karıştıracak açıklama: Eskiden gazinolarda uvertür olarak çıkamayacak isimler...

Kanser hastalığı yenen ve pandeminin bitmesinin ardından yeniden sahnelere döneceğinin müjdesini veren Seçil Heper, Sabah'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önce sağlık durumundan bahseden Heper, daha sonra bazı şarkıcıları hedef aldı.

Seçil Heper, 'Tedaviyi çok rahat geçirdim. Bu hastalıkta moral önemli. Sürecin başından bu yana kızım Ayda Öztürk en büyük yoldaşım oldu. Ülkemiz kanser tedavisinde çok iyi bir noktada, bunu yaşayarak deneyimledim. Marmara Üniversitesi Eğitim ve

Araştırma Hastanesi'nde ameliyatım gerçekleşti. Çok masraflı bir tedavi olmasına rağmen devlet hastanesinde tedavi görürken cebimden beş kuruş ödemedim. Her şeyimi devletimiz karşıladı. Allah razı olsun. Amerika'da olsaydım en az 500 bin TL para öderdim. En son teknolojide pırıl pırıl cihazlarla tedavi gördüm.

'DEVLET HASTANELERİMİZ ÇOK TEMİZ VE KALİTELİ'

Devlet hastanelerimiz hem çok temiz, hem de çok kaliteli hizmet veriyor. Çok şanslıyız ki böyle bir sağlık sistemimiz var, çok değerli doktorlarımız var. Pandemi döneminde çalışan tüm doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızı ayakta alkışlıyorum. Ülke olarak hepsine minnettarız.

'UVERTÜR OLARAK ÇIKAMAYACAK İSİMLER SANATÇIYIM DİYE GEZİYOR'

Her önüne gelen sanatçı diye anılır oldu. Eskiden gazinolarda uvertür olarak bile çıkamayacak isimler şimdi 'Sanatçıyım' diye geziyor. Sesleri de yok, eser bilgileri de zayıf. Devlet Radyosu'nda beğendiğim isimler var. Popüler isimler arasında Sibel Can, Funda Arar, Zuhal Olcay ve Gökhan Sezen'i beğeniyorum.' açıklamaları ile magazin gündemini salladı.