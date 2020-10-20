Şebnem Bozoklu İyi Aile Babası dizisi için form tutuyor!

Sit-com formatındaki komedi dizisinin okuma provaları başlamış ve sette de yoğun hazırlıklar yapılmıştı. Dizinin provalarında bir hayli eğlenen ekip, pandemi sebebi ile zor günler yaşayan vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek amacıyla ekranda yeni bir işe adım atacak.

İyi Aile Babası dizisinin hazırlıkları sürerken, Şebnem Bozoklu da form tutmaya çaba harcıyor. Ünlü oyuncu bu hafta için kendisine bir hedef belirledi. 3 kilo vermeye çaba harcayacak olan Bozoklu’ya yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu “Kesin verirsin kardeşim” diyerek destek çıktı.

Ünlü oyuncu mesajında şöyle yazdı: “Yeni bi haftaya 3 kilo verme hedefiyle giren bizlerden acaba kaçı hedefine ulaşırken, kaçımız kızarmış patatesin cazibesine kapılıp eleneceğiz?”

İşte o paylaşım;