Scarlett Johansson nişanlandı

Son olarak Avengers filmlerinde Black Widow karakterini canlandıran Scarlett Johansson ile Saturday Night Live programında "Weekend Update"i sunan Colin Jost evlenme kararı aldı.

Tanıtımcı Marcel Pariseau çiftin nişanlandığı haberlerini AP'ye doğruladı ancak henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti.

Bu 36 yaşındaki Jost'un ilk evliliği olacak, Johansson'ın ise üçüncü. Avengers filmlerinin yıldızı ikinci eşi Romain Dauriac ile 2017'nin Eylül ayında boşanmıştı. Johansson ayrıca 2008 ile 2010 arasında ünlü aktör Ryan Reynolds ile beraberdi.

Çift, ilk olarak 2017'nin Kasım ayında beraber görüntülenmişti.