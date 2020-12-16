Saygı-Bir Ercüment Çözer hayranları yıkılacak! Erken sezon finali kararı alındı

BluTV yapımı olan ve Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Rojda Demirer gibi başarılı isimleri kadrosunda bulunduran Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisi izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yayınlandığı her bölümle sosyal medyada gündem olan Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisi için yeni bir karar alındı.

SAYGI-BİR ERCÜMENT ÇÖZER SEZON FİNALİ YAPIYOR

Hiçbir saygısızlığı affetmeyen Ercüment Çözer’in kanlı bir adalet düzeni yarattığı Saygı-Bir Ercüment Çözer dizisi için sezon finali kararı alındı.

Sezon finali ile hayranlarını ekran başına kilitleyecek olan dizide; Savaş’ın Aybars’ı öldürmesi, Ercüment Çözer’in savcı Halit’in kızını kaçırmasıyla işlerin iyice karmaşık bir hale geldiği 7. bölümün heyecanlı finalinin ardından bugün dizinin 8. bölümü yayınlanıyor. Sezon finalinden hemen önce yayınlanan ön izleme sahnesi ise gerilimi zirveye çıkarıyor. Ercüment Çözer’in Savaş’ın motoruna gerçek isminin yazılı olduğu bir fotoğraf bırakmasının ardından, Savaş uyarmak için Helen’i arıyor.

Bu sırada Ercüment’in yanında olan ve tüm gerçekleri bildiğini söyleyen Helen, Savaş’ı çok şaşırtıyor. Helen’den sonra telefonda Ercüment’le konuşan Savaş’ın bu durum karşısında ne yapacağı ise yeni bölümde cevap bulacak.