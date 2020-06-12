Savcılığa ihbar ettiler: Ece Erken resmi belgede sahtecilik yaptı!

Sunucu Ece Erken'in bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evli olması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Erken, kişisel sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Günaydın'da yer alan habere göre, ünlü sunucu tarafından paylaşılan karar sonrası, kararın sahibi İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında; Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi.

Mahkeme, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediğini, Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi.

Mahkemenin ihbarı üzerine Erken hakkında soruşturma başlatıldı.Benan-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti, olaydan aylar sonra 3 Haziran'da İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandı.