Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8307
  • 7,7273
  • 380.165
  • 108771
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Savcılığa ihbar ettiler: Ece Erken resmi belgede sahtecilik yaptı!
12 Haziran 2020 Cuma 10:08 | Son Güncelleme:

Savcılığa ihbar ettiler: Ece Erken resmi belgede sahtecilik yaptı!

Savcılığa ihbar ettiler: Ece Erken resmi belgede sahtecilik yaptı!

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla evliyken ilişki yaşayan Ece Erken, sevgilisinin boşandığını gösteren mahkeme kararını sosyal medyada yayınlamıştı. Erken, karar sahibi gibi gösterilen mahkeme tarafından savcılığa ihbar edildi.

Sunucu Ece Erken'in bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evli olması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Erken, kişisel sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Günaydın'da yer alan habere göre, ünlü sunucu tarafından paylaşılan karar sonrası, kararın sahibi İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında; Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi.

Mahkeme, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediğini, Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi.

Mahkemenin ihbarı üzerine Erken hakkında soruşturma başlatıldı.Benan-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti, olaydan aylar sonra 3 Haziran'da İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandı.

Maçka Parkı'nda dehşet: Doktorun boğazını kesti
Bakan Pakdemirli açıkladı: Ödemeler bugün yapılıyor
Emlak Konut - Advertorial
Cimbom güne transfer haberiyle uyandı! Anlaşma sağlandı
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
FETÖ'nün bunalıma giren üyelerine psikoterapi uygulamışlar!

FETÖ'nün bunalıma giren üyelerine psikoterapi uygulamışlar!

TSK, Libya'da Hafter milislerinin sivil bölgelere tuzakladığı patlay�

TSK, Libya'da Hafter milislerinin sivil bölgelere tuzakladığı patlayıcıları temizliyor

Efes Antik Kenti leyleklerin yuvası oldu

Efes Antik Kenti leyleklerin yuvası oldu

İstanbul'un ormanları 'doğa devriyesiyle' daha huzurlu olacak

İstanbul'un ormanları ''doğa devriyesiyle'' daha huzurlu olacak