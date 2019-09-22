Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisi yeni bölüm bu akşam var mı?

“Savaşçı ne zaman başlıyor?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Savaşçı yeni bölüm ne zaman? Fox TV’nin sevilen dizisinin izleyicileri heyecanla yeni sezonu bekliyorlar. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizilerin yeni sezon bölümleri yayınlanmaya başlandı. Bu durum izleyicilerin heyecanını daha da artırdı. Dizide Kılıç Timinin sezon finalinde yaşadıkları izleyicilerin merakla yeni sezonu beklemesine sebep oldu. Savaşçı oyuncularından Berk Oktay yeni sezon ile ilgili açıklama yaptı.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı dizisi yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Sevilen dizi bu akşam ekrana gelmeyecek.

Dizinin oyuncularından Berk Oktay “Sette çalışmalar 20 Eylül gibi başlayacak. Ekim ayının ilk veya ikinci haftasında ise yayında olması planlanıyor. Tatil bu sene herkes için uzun sürdü. Normal kış dizileri için daha doğrusu. Tatil bitti şimdi, çalışmalar başlıyor. Kanal çekimini yaptık geçen gün. Eylül sonu gibi, 20’si gibi çekimlere başlayacağız. Kısmetse de Ekim’in ilk haftası veya ikinci haftası yayında olacağız” diyerek devam eden Berk Oktay herkesin beklediği tarihi net olmasa da vermiş oldu.

SAVAŞÇI YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra sitemizde yer alacak.

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid'in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi'yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda'nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.

Melik'i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri'nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı'yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.

Kılıç Timi, bombaların ortalığı toz duman ettiği çatışmadan sağ çıkmak için tüm gücüyle mücadele vermektedir. Sezon finalinde Galip ile Emre, bu çatışma sırasında yaralandılar.