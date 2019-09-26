Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlandı! Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor?

Savaşçı yeni sezon fragmandan ilk görüntüler izleyici ile buluştu. Birçok dizi yeni sezonlarının başlaması ile birlikte FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı'nın 4. yeni sezon tarihi de merak ediliyor. Hayranları tarafından sabırsızlıkla yeni sezonu beklenen dizinin sezon finalinde; Kağan teröristlerin yola bomba döşediği haberini Haydar ile paylaşırken önceliklerinin köyde teröristlerin elinde bulunan köylüleri kurtarmak olduğunu söylüyor. Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı yeni sezon fragman yayınlandı. Ancak Savaşçı dizisi yeni sezon tarihi henüz belli olmadıFragmanda "Yakında" ibaresi yer aldı. Savaşçı dizisi 4. yeni sezonuyla Ekim ayında Fox TV ekranlarında olması bekleniyor.

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid'in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi'yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda'nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.

Melik'i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri'nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı'yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.

Kılıç Timi, bombaların ortalığı toz duman ettiği çatışmadan sağ çıkmak için tüm gücüyle mücadele vermektedir. Sezon finalinde Galip ile Emre, bu çatışma sırasında yaralandılar.