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  3. Şaşırtan gelişme! Kaan Tangöze ile Seçkin Piriler...

Şaşırtan gelişme! Kaan Tangöze ile Seçkin Piriler...

Şaşırtan gelişme! Kaan Tangöze ile Seçkin Piriler...

Yaklaşık altı aydır gerginlik yaşayan Kaan Tangöze ile Seçkin Piriler ikilisi nihayet ortak noktada buluştu. Kaan Tangöze, oğulları Hakan ve Volkan için açtığı velayet davasını geri çekti. İkili, müşterek velayetin tüm sorumluluklarını yerine getireceklerini açıkladı

İşte Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze'nın avukatlarının yaptığı ortak açıklama

"Müvekkillerimiz Seçkin Piriler Tangöze ile Kaan Tangöze arasında geçtiğimiz ay meydana gelen anlaşmazlık ile kamuoyuna yansıyan haberlerden sonra bir araya gelen taraflar, müşterek çocuklarının üstün menfaatini korumak adına orta noktada buluşmuşlar, ebeveyn olmanın yüklediği büyük sorumluluğun bilinci ile aralarındaki problemleri halletmişlerdir.

Taraflarca birbirleri aleyhine ileri sürülmüş iddialardan feragatler ilerleyen zamanda gerçekleştirilecek olup, müşterek velayetin tüm sorumlulukların bilinci ile Seçkin Piriler iyi bir anne, Kaan Tangöze de iyi bir baba olmaya devam etmek için gereken özen ve fedakarlıklarda bulunacaklarını taahhüt etmişlerdir."

Kaynak: Snobmagazin

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