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  • Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi! 10 yılda tam 40 kilo verdi
16 Aralık 2020 Çarşamba 15:11 | Son Güncelleme:

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi! 10 yılda tam 40 kilo verdi

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi! 10 yılda tam 40 kilo verdi

İlk albümünü 2003 yılında piyasaya süren şarkıcı Lara yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Son 10 yılda 40 kilo veren Lara değişimini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Birçok spor dalıyla ilgilenen Lara, düzenli ve dengeli beslenerek formda kaldığını dile getirdi.

Fatma Nur Ergüder ya da sahne adıyla “Lara” olarak bilinen ünlü şarkıcı değişimiyle bambaşka birisi oldu. İlk olarak 2003 yılında müzik piyasasına atılan Lara son parçası “Mecburi Veda” ile listelerde yer aldı. Ünlü şarkıcı 10 yıl önceki haliyle şimdiki halinin yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

SON 10 YILDA 40 KİLO VERDİ

Pilates, yoga, boks ve kick boks gibi birçok spor dalıyla ilgilenen Lara son 10 yılda tam 40 kilo verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllar içerisindeki değişimini gösteren Lara’nın fotoğrafı gören herkesi şaşırttı. Ünlü şarkıcı dengeli ve sağlıklı beslenerek formunu koruduğunu belirtti.

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