Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi! 10 yılda tam 40 kilo verdi

Fatma Nur Ergüder ya da sahne adıyla “Lara” olarak bilinen ünlü şarkıcı değişimiyle bambaşka birisi oldu. İlk olarak 2003 yılında müzik piyasasına atılan Lara son parçası “Mecburi Veda” ile listelerde yer aldı. Ünlü şarkıcı 10 yıl önceki haliyle şimdiki halinin yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.



SON 10 YILDA 40 KİLO VERDİ

Pilates, yoga, boks ve kick boks gibi birçok spor dalıyla ilgilenen Lara son 10 yılda tam 40 kilo verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllar içerisindeki değişimini gösteren Lara’nın fotoğrafı gören herkesi şaşırttı. Ünlü şarkıcı dengeli ve sağlıklı beslenerek formunu koruduğunu belirtti.