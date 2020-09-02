Şarkıcı Lara'nın evinde yangın çıktı, eşyalar küle döndü: Ailem zor saatler yaşadı!
Şarkıcı Lara, işi gereği ilçe dışında bulunurken evinde yangın çıktı. O anlarda ailesinin evde olduğunu belirten şarkıcı, "Zor saatler yaşadılar, şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi" dedi. Lara, evin son halini de takipçileriyle paylaştı.
Haziran ayında Antalya’da yürürken araba çarpan şarkıcı Lara, hastanelik oldu. Kazadan hafif yaralarla kurtulan Lara’nın bu sefer de ailesiyle birlikte yaşadığı evi yandı. Üst üste talihsiz kazalar yaşayan şarkıcının Antalya’nın Alanya’daki evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında eşyalar küle döndü.
“AİLEM ZOR SAATLER YAŞADI”
Küle dönen evinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Lara, “Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 dün gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. İşim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi. Ailem zor saatler yaşadı şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi, mala geldi ziyan… Allah kimseye yaşatmasın, üzerimizde var bir felaket ama hep inanırım ki Rabbim sevdiği kulunu imtihan eder şükürler olsun. Arayan binlerce mesaj atan bütün dostlarıma sevenlerime teşekkürlerimi iletiyorum hepinize dönüş tek tek şu anda yapamıyorum sağ olun” dedi.
ŞARKICI LARA KİMDİR?
Fatma Nur Ergüder, veya sahne adıyla Lara 19 Mart 1979 Kırıkkale doğumlu Türk şarkıcıdır. Kırıkkale ilinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Kırıkkale’de lise mezunu olduktan sonra Alanya’da hostes olarak çalıştı. Lara’nın ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. Ozan Müzik ile Işık adlı ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı.
27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı. Albüm, 4. Müyap Müzik Ödülleri’nde Altın albüm ödülünü almaya hak kazandı. 15 Ocak 2008’de “Yadigar” adlı üçüncü albümünü çıkardı. 2010′ da ”Yolla” isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü çıkardı. Mutlu Genç ile 2014′ te ”Maç Kaç Kaç” isimli düeti çıkardı ve daha sonra 2015’te Bi Sana isimli şarkısını çıkardı. Maç Kaç Kaç ve Bi Sana sadece dijital platformda yer aldı.
Albümler
Işık (2003)
Adam Gibi Adam (2005)
Yadigar (2008)
EP’ler
Yolla (2010)
Single’lar
Maç Kaç Kaç (2014) – Düet (Mutlu Genç)
Bi Sana (2015) – Single
İhaneti Giymişsin (2017) – Single
Sanal Alem (2020) – Single
Video klipleri
Allah Versin
Katmer Katmer
Adam Gibi Adam
Tövbekar
Yolla
Maç Kaç Kaç
Bi Sana
İhaneti Giymişsin