Şarkıcı Lara'nın evinde yangın çıktı, eşyalar küle döndü: Ailem zor saatler yaşadı!

Haziran ayında Antalya’da yürürken araba çarpan şarkıcı Lara, hastanelik oldu. Kazadan hafif yaralarla kurtulan Lara’nın bu sefer de ailesiyle birlikte yaşadığı evi yandı. Üst üste talihsiz kazalar yaşayan şarkıcının Antalya’nın Alanya’daki evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında eşyalar küle döndü.

“AİLEM ZOR SAATLER YAŞADI”

Küle dönen evinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Lara, “Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 dün gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. İşim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi. Ailem zor saatler yaşadı şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi, mala geldi ziyan… Allah kimseye yaşatmasın, üzerimizde var bir felaket ama hep inanırım ki Rabbim sevdiği kulunu imtihan eder şükürler olsun. Arayan binlerce mesaj atan bütün dostlarıma sevenlerime teşekkürlerimi iletiyorum hepinize dönüş tek tek şu anda yapamıyorum sağ olun” dedi.

ŞARKICI LARA KİMDİR?

Fatma Nur Ergüder, veya sahne adıyla Lara 19 Mart 1979 Kırıkkale doğumlu Türk şarkıcıdır. Kırıkkale ilinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Kırıkkale’de lise mezunu olduktan sonra Alanya’da hostes olarak çalıştı. Lara’nın ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. Ozan Müzik ile Işık adlı ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı.

27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı. Albüm, 4. Müyap Müzik Ödülleri’nde Altın albüm ödülünü almaya hak kazandı. 15 Ocak 2008’de “Yadigar” adlı üçüncü albümünü çıkardı. 2010′ da ”Yolla” isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü çıkardı. Mutlu Genç ile 2014′ te ”Maç Kaç Kaç” isimli düeti çıkardı ve daha sonra 2015’te Bi Sana isimli şarkısını çıkardı. Maç Kaç Kaç ve Bi Sana sadece dijital platformda yer aldı.

Albümler

Işık (2003)

Adam Gibi Adam (2005)

Yadigar (2008)

EP’ler

Yolla (2010)

Single’lar

Maç Kaç Kaç (2014) – Düet (Mutlu Genç)

Bi Sana (2015) – Single

İhaneti Giymişsin (2017) – Single

Sanal Alem (2020) – Single

Video klipleri

Allah Versin

Katmer Katmer

Adam Gibi Adam

Tövbekar

Yolla

Maç Kaç Kaç

Bi Sana

İhaneti Giymişsin