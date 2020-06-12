Şarkıcı Lara kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücü otomobiliyle önce karşı yönden gelen hafif ticari araca ardından kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca'ya çarptı. Kazada hafif yaralanan Lara ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca hastaneye kaldırıldı.
Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda, iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Sefa Ü. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, önce hafif ticari araca, ardından kaldırımda yürüyen 1'i çocuk 2 kişiye çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki içinde müşteri olmayan kafeye daldı. Kazada, otomobilin çarptığı iki kişinin şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca olduğu belirlendi.
OLAY YERİNDE MÜDAHALE
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Lara Keskin ve yeğeninin olay yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldı. 2 kişi daha sonra Alkü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil çekiciyle kafeden çıkarılırken, sürücü Sefa Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.