Şarkıcı Gülşen'e oğlu Azur Benan ve eşi Ozan Çolakoğlu'ndan doğum günü sürprizi

Pop müziğin öncü isimlerden Gülşen, bugün 43 yaşına girdi. Güzel şarkıcıya eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti. Gülşen, ilk pastayı eşi ve oğlu Azur ile birlikte kesti. Mutlu aile hep birlikte objektiflere poz verdi.