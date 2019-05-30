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30 Mayıs 2019 Perşembe 09:54 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:04

Şarkıcı Gülşen'e oğlu Azur Benan ve eşi Ozan Çolakoğlu'ndan doğum günü sürprizi

Şarkıcı Gülşen'e oğlu Azur Benan ve eşi Ozan Çolakoğlu'ndan doğum günü sürprizi

43 yaşına giren Gülşen, doğum gününü ailesi ile kutladı. Şarkıcı, eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan'la birlikte pasta kesti.

Pop müziğin öncü isimlerden Gülşen, bugün 43 yaşına girdi. Güzel şarkıcıya eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti. Gülşen, ilk pastayı eşi ve oğlu Azur ile birlikte kesti. Mutlu aile hep birlikte objektiflere poz verdi. 

 

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