Şarkıcı Devran Çağlar'a vefasızlık

Ünlü sanatçı Devran Çağlar, İstanbul Maltepe’de kaldığı rezidansta ölü bulunmuştu. Çağlar, vasiyeti üzerine Marmaris İçmeler Yeni Camii'de kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:09
Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:09
Şarkıcı Devran Çağlar'a vefasızlık

90’lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan ve asıl adı Mustafa Dağlar olan Devran Çağlar, İstanbul Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulunmuştu. Kalp krizi sonucu öldüğü açıklanan şarkıcı, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan uçak ile Muğla’ya getirildi. Arabesk ve fantezi türde seslendirdiği şarkılarla tanınan 56 yaşındaki Çağlar'ın cenazesi, vasiyeti üzerine Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'ndeki yeni mezarlıkta kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

BÜYÜK VEFASIZLIK

Devran Çağlar’ın cenazesine; Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, annesi Mihriban ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye sanat camiasından ise katılım olmadı.

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