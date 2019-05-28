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28 Mayıs 2019 Salı 16:08 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 16:08

Şarkıcı Cenk Eren Bağ-Kur'dan emekli oldu

Şarkıcı Cenk Eren Bağ-Kur'dan emekli oldu

Şarkıcı Cenk Eren, babasının sözünü yerine getirerek emekli olduğunu duyurdu. 4 ay önce Bağ-Kur'dan emekli olduğu haberini sosyal medyadan veren Eren, 1690 TL maaş aldığını açıkladı.

Son olarak Zonguldak’ta yıkılan bir çocuk parkını yeniden yaptırmak isterken dolandırıldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya sayfasından emekli olduğunu açıkladı.

“BABAM DEVLETTEN BİR MAAŞIN OLSUN SIRTIN YERE GELMEZ DERDİ”

Cenk Eren, “Allah rahmet eylesin babam derdi ki oğlum devletten bir maaşın olsun sırtın yere gelmez. Ve 4 ay önce emekli oldum 1690 TL alıyorum artık” açıklamasında bulundu.

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