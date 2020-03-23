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  3. Şampiyon'un yıldızı Tolgahan Sayışman'dan takdirlik hareket

Şampiyon'un yıldızı Tolgahan Sayışman'dan takdirlik hareket

Şampiyon'un yıldızı Tolgahan Sayışman'dan takdirlik hareket

Şampiyon dizisinin başrol oyuncunu Tolgahan Sayışman, anlamlı bir harekete imza attı. Ezgi Mola'nın kiracılarından bir ay kira almayacağını açıklamasının ardından, Sayışman'dan da alkışlık hareket geldi.

Ezgi Mola, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalıp işe gidemeyenlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara karşı kiracılarına destek olmak amacıyla örnek bir davranışa imza attı. Ünlü oyuncu, iki kiracısından nisan ayında kira almayacağını açıkladı ve ev sahiplerine “Sizden de böyle adımlar bekliyorum” çağrısında bulundu.

Ardından benzer bir haber Tolgahan Sayışman’dan geldi. Eşi Almeda Abazi’ye de danışan Sayışman, üçü Amerika’da, altısı Türkiye’de bulunan dokuz mülkü için kiracılarından iki ay boyunca kira almayacağını söyledi.


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