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  3. Şampiyon'un yıldızı Tolgahan Sayışman'a kötü haber! Emekleri boşa gitti...

Şampiyon'un yıldızı Tolgahan Sayışman'a kötü haber! Emekleri boşa gitti...

Şampiyon'un yıldızı Tolgahan Sayışman'a kötü haber! Emekleri boşa gitti...

TRT 1 ekranlarında büyük umutlarla başlayan Şampiyon dizisi, reytinglerde beklenilen başarıyı yakalayamayınca final kararı aldı.

Tolga Sayışman'ın başrolünde oynadığı Şampiyon dizisi, ilk 3 bölümüyle TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluştu. Ancak dizi, aldığı reytinglerle kanal yönetimini hayal kırıklığına uğrattı.

FİNAL YAPIYOR

Kötü reytignler sonucu kanal, Şampiyon dizisi için final kararı aldı. TRT, dizinin çekim maliyetinin de fazlasıyla yüksek olmasından dolayı ani bir kararla 16. bölümde projeye son verme kararı aldı. Şampiyon, böylelikle 13 bölüm sonra ekran macerasına veda edecek.

EMEKLERİ BOŞA GİTTİ

Öte yandan Tolgahan Sayışman, Şampiyon dizisi için boks eğitimi almıştı. Eğitim nedeniyle vücudunda morluklar oluşunca eşi Almeda şu sözlerle sitem etmişti: "Tamam boks dedik, dizi dedik, odur budur şudur dedik. Kabul! Ama bu ne? Kocamı ne hale getirdin Şampiyon!"

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