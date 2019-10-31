Şampiyon'un yıldızı Tolgahan Sayışman kesenin ağzını açtı! 6.5 milyon TL'ye lüks villa aldı

Şimdilerde TRT'de 'Şampiyon' adlı dizide bir boksörü canlandıran Tolgahan Sayışman, yatırım yapmak için kesenin ağzını açtı. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Sayışman, Beykoz’dan 6.5 milyon TL’ye bahçeli ve havuzlu lüks bir villa satın aldı.

10 YILDIR GAYRİMENKULE YATIRIM YAPIYOR

Geçtiğimiz aylarda ilk bebekleri Efehan'ı kucaklarına alan Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, 8 odalı villalarının dekorasyonu için de bir mimarla da anlaştı. Ayrıca oyuncu, son 10 yıldır dizi ve sinemadan kazandığı parayı gayrimenkule yatırıyor.