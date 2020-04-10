Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan ayrılan Ece Erken boşanma belgesini yayınladı!

Ece Erken'in evli Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkide sular durulmuyor. Erken, dün Şafak Mahmutyazıcıoğlu ilişkisini noktaladığını açıkladı, “Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi. Bence aynaya bakın kendinizden utanın” ifadelerini kullandı.

Eğer sahte bir belgeyse vicdanlarıyla herkesi başbaşa bırakıyorum" diyen Ece Erken, kendisine verilen boşanma belgesini paylaştı ve şunları söyledi:

"Ortada şiddetli geçimsizlikten açılan bir dava, elimde 'boşandılar' belgesi ve tüm ailenin, hanımefendinin öz kardeşinin bile yakinen bildiği bir ilişki vardı. Davada 800 bin dolarlar istenirken, benim basına yansımamla milyon dolara çıkmıştır. Geçen hafta ağabeyi Celal ve Şafak ile Bodrum'da yemek yedik. Yalıkavak'taki evini kurduk. Dava tamamen sonuçlanınca çocuklarla orada yaşamayı düşündük. Ama bu süreç bana o kadar ağır geldi ki, yakınlarımın bildiği üzere kendisinden ayrıldım."

"Daha fazla bilmeden, kimse yorum yazsın istemedim. Peki neden bugüne kadar sustum. Çocuklar için... Ama baktım ki kimse benim evladımı düşünmüyor... Şafak'ın sadece hanımefendide bulunan 150 kiloluk fotoğrafı özel sayfalara verilip işiyle ilgili tehdit ediliyordu... Kimsenin yuvasında gözüm olmadığı gibi, kimsenin mutsuzluğu, mutluluğum olamaz... Herkese mutlu olmasını diliyorum. Ve son olarak bana verilen ve inandığım belgeyi paylaşıyorum. Eğer sahte bir belgeyse vicdanlarıyla herkesi başbaşa bırakıyorum."