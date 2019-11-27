Sadettin Saran soruları Defne Samyeli'yi kızdırdı! Şaşırtan tepki
Son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, kontrol amacıyla gittiği hastanenin çıkışında objektiflere yansıdı.
Kapıda muhabirlerin beklediğini fark ettiği anda uzaklaştırılmaları için hastane yönetimine şikayette bulunan Samyeli, daha sonra içeriden hızlıca çıkarak aracına yöneldi.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Sadettin Saran’la ilgili sorular, sunucuyu daha da sinirlendirdi. Hiçbir soruya yanıt vermeyen Samyeli, aracına binerek hızla uzaklaştı.