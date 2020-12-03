Sadakatsiz setinde koronavirüs paniği: Sadakatsiz yönetmeni Neslihan Yeşilyurt koronavirüse mi yakalandı?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz dizisinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağı açıklanmıştı. Dün akşam yeni bölümü izleyemeyenler Sadakatsiz dizisinde koronavirüs paniği olduğu düşündüler.

Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre Sadakatsiz dizisinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt koronavirüse yakalandı. Bu sebeple diziye bir hafta ara verildi.

NESLİHAN YEŞİLYURT KİMDİR?

Neslihan Yeşilyurt, 27 Nisan 1978 tarihinde İstanbul, Türkiye'de doğdu. 2001 yılında yayınlanmış olan "Vay Anam Vay", 2006 ile 2008 yılları arasında yayınlanmış olan Binbir Gece , 2008 yılında yayınlanmış olan "Derdest", 2008 ile 2010 yılları arasında yayınlanmış olan "Küçük Kadınlar", 2008 ile 2009 yılları arasında yayınlanmış olan "Yol Arkadaşım", 2009 yılında yayınlanmış olan "Ey Aşk Nerdesin", 2010 yılında yayınlanmış olan "Mükemmel Çift", 2011 ile 2013 yılları arasında yayınlanmış olan "Muhteşem Yüzyıl" ve 2012 ile 2014 yılları arasında yayınlanmış Karadayı adlı dizilerde de yönetmen yardımcılığı yaptı.

Bu dizilerde kazanmış olduğu yönetmenlik deneyimleri sayesinde 2011 yılında yayınlanmış olan "Canım Babam", 2012 yılında yayınlanmıAdını Feriha Koydum , 2017 yılında yayınlanmış olan "Kara Yazı" ve Yıldızlar Şahidim , 2018 yılında yayınlanmış olan "Altın Tepsi" ve Yasak Elma dizilerinde yönetmenlik koltuğuna oturdu.