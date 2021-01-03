Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı çarşamba akşamı yaşanacak olaylara dair ipuçları veriyor. Dizinin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk bulunuyor. Reyting sonuçlarında zirveyi bırakmayan Sadakatsiz 13. bölüm fragmanıyla beraber Asya'ya saldıran kişide ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Kanal D'nin severek takip edilen dizisi Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz bu hafta var yayınlanacak mı?

SAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

SADAKATSİZ BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Sadakatsiz bu hafta yayınlanmayacak. Dizi, 13 Ocak Çarşamba akşamı sevenleri ile buluşacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?