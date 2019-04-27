Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu savaş uçağı pilotu oldu!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu bu kez savaş uçağı kullandı. Sarıoğlu'nun savaş uçağında yaptığı akrobatik manevralar büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları 'Helal olsun yenge, gerçekten süpersin' yorumlarında bulundu. Yağmur Sarıoğlu'nun hız konusundaki tutkusu da herkes tarafından biliniyor.

YAĞMUR SARIOĞLU'NUN O PAYLAŞIMI

"Bir çocukluk hayali benim için savaş uçaklarında akrobatik manevralar yapmak. Fransa'da Brietling Jet Takımı ile bu hayalimi gerçekleştirdim. Breitlingjets ekibinin muhteşem cana yakın pilotlarıyla tanışma fırsatını da yakaladım. Pilotum Vincent'a özellikle teşekkür ediyorum"



