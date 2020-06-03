03 Haziran 2020 Çarşamba 10:07 | Son Güncelleme:
Sabri Sarıoğlu'dan eşi Yağmur Sarıoğlu'na milyonluk hediye!
Şimdilerde üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Eski futbolcunun eşine aldığı lüks otomobil ise dikkat çekti.
Sabri Sarıoğlu-Yağmur Sarıoğlu çifti önceki gün Bebek'te görüntülendi. Habertürk'ün haberine göre; Ticarete atılıp gözlükçü açan çift, Bebek'te lüks araçlarıyla objektiflere yansıdı.
MİLYONLUK HEDİYE
Eşi Yağmur Sarıoğlu üçüncü çocuğa hamile kalınca hediye olarak 2 buçuk milyon TL değerinde lüks bir otomobil almıştı. Milyonluk araçlarını valeye bırakan çift, yağmur altında bir süre yürüdükten sonra işletmesini aldıkları gözlükçüye geçti.