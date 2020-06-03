Sabri Sarıoğlu'dan eşi Yağmur Sarıoğlu'na milyonluk hediye!

Sabri Sarıoğlu-Yağmur Sarıoğlu çifti önceki gün Bebek'te görüntülendi. Habertürk'ün haberine göre; Ticarete atılıp gözlükçü açan çift, Bebek'te lüks araçlarıyla objektiflere yansıdı.

MİLYONLUK HEDİYE

Eşi Yağmur Sarıoğlu üçüncü çocuğa hamile kalınca hediye olarak 2 buçuk milyon TL değerinde lüks bir otomobil almıştı. Milyonluk araçlarını valeye bırakan çift, yağmur altında bir süre yürüdükten sonra işletmesini aldıkları gözlükçüye geçti.