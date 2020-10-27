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  • Saadet Işık Aksoy: Sapıklar varken kızımı paylaşmam
27 Ekim 2020 Salı 23:50 | Son Güncelleme:

Saadet Işık Aksoy: Sapıklar varken kızımı paylaşmam

Saadet Işık Aksoy: Sapıklar varken kızımı paylaşmam

Geçen şubat ayında dünyaya gelen kızının yüzünü sosyal medyada saklayan Saadet Işıl Aksoy, “Sapıklar bu mecrada rahat gezindikleri için kızımın yüzünü göstermem” dedi.

2014 yılında Pamir Kıraner ile evlenip Amerika’ya yerleşen oyuncu Saadet Işıl Aksoy, kızı Marisa Gülcan Kıraner’in yüzünü sosyal medyada göstermemeye gayret ediyor. 8 aylık kızıyla kimi zaman renkli paylaşımlarda bulunan ancak yüzünü saklayan Aksoy, internet kullanıcılarından bu yönde gelen sorularına şu şekilde yanıt verdi:

SOSYAL MEDYANIN KİRLİ YÜZÜ

‘’Bunu isteyip istemediğini ifade edebileceği bir yaşta olmadığı için onun adına karar vermek istemiyorum. Bir de tabii ki sosyal medyanın kirli yüzü. Maalesef sapıklar bu mecrada rahatça gezindikleri, istedikleri fotoğrafı alabiliyor olmaları insanı en tedirgin eden tarafı.’’

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