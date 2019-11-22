Rüzgar Mağden Gönül Yazar'ı aylardır kandırıyormuş!

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı:

Ben hiç şaşırmadım bu aşk hikâyesinin bu şekilde sonuçlanmasına. Gönül Yazar gibi bir kadını kendinden yaşça çok küçük biri ‘Sana aşığım’, ‘ruh eşim’ diye aylardır kandırıyordu. Amaç ne bilemiyorum ama Sayın Gönül Yazar sen buna nasıl inanıyorsun ben onu anlamıyorum. Bu ünlü kadınların en büyük problemi etrafındaki erkeklerin onlara sevgi için değil şan şöhret için geldiklerini görmemeleri ya da görmek İstememeleri.

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