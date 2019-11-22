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  3. Rüzgar Mağden Gönül Yazar'ı aylardır kandırıyormuş!

Rüzgar Mağden Gönül Yazar'ı aylardır kandırıyormuş!

Rüzgar Mağden Gönül Yazar'ı aylardır kandırıyormuş!

Usta sanatçı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen sevgilisi Rüzgar Mağden'in bir kadınla yazıştığı iddiaları sonrası ayrılık kararı almıştı. Akşam yazarı Barış Kocaoğlu da ünlü çiftin biten ilişkisini köşesine taşıdı.

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı:

Ben hiç şaşırmadım bu aşk hikâyesinin bu şekilde sonuçlanmasına. Gönül Yazar gibi bir kadını kendinden yaşça çok küçük biri ‘Sana aşığım’, ‘ruh eşim’ diye aylardır kandırıyordu. Amaç ne bilemiyorum ama Sayın Gönül Yazar sen buna nasıl inanıyorsun ben onu anlamıyorum. Bu ünlü kadınların en büyük problemi etrafındaki erkeklerin onlara sevgi için değil şan şöhret için geldiklerini görmemeleri ya da görmek İstememeleri.

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Rüzgar Mağden Gönül Yazar'ı aylardır kandırıyormuş!
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