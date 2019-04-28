Rusların Osmanlı'ya olan ilgisi artıyor

2019 Rusya’da “Türkiye Kültür Yılı” olarak belirlendi. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, yaz sezonunda Rus turist sayısında antış olacağını söylerken, Türk dizilerinin Rusya halkı tarafından büyük ilgi gördüğünü aktardı. Erkhov “Ülkemizde son derece popüler olan Türk dizileri sayesinde, Osmanlı İmparatorluğu’na ilgi gösteren Rusların sayısı giderek artmaktadır.

ERZURUM'DA pUŞKİN MÜZESİ

Bu yıl turizm beklentilere dair konuşan Aleksey Erkhov, “Bugün az gelişmiş olabilir ancak Anadolu’daki Hristiyanlığın doğduğu ve yayıldığı bölgeleri kapsayan hac güzergâhları da önerilebilir” açıklamasında bulundu. Ardından ‘Erzurum Yolculuğu’ adlı ünlü eserin sahibi olan büyük Rus Yazar Aleksandr Puşkin adına Erzurum’da müze açılacağını anlatan Erkhov, “Yakında, Aleksandr Puşkin adına bir müze açılacak. Üstelik bu müze, Puşkin’in bir süre konakladığı, restore edilmiş evde hizmet verecek’’ dedi.